Com pressão da alta leite, custo da cesta básica em Gurupi sobe 1,88% em maio e atinge R$ 796,57

Da Redação O custo da cesta básica para um adulto em Gurupi alcançou R$ 796,57 no mês de maio de 2026, o que representa uma alta de 1,88% em comparação a abril, quando o valor era de R$ 781,86 . Os dados constam na Pesquisa da Cesta Básica de Gurupi (CBG), divulgada pelo Instituto Federal do Tocantins (IFTO) – Campus Gurupi, e revelam que a elevação expressiva no preço do leite foi o principal fator para o encarecimento do conjunto de alimentos essenciais.

Alta do leite compensa queda em outros itens

Dos 12 produtos monitorados pelo projeto, apenas o leite registrou aumento de preço, com uma alta de 12,2%. No entanto, o peso deste item no cálculo final foi suficiente para anular a redução observada nos outros 11 componentes da cesta, como margarina, farinha, arroz, feijão, carne e tomate.

De acordo com o coordenador do estudo, professor Francisco Viana, o movimento é sazonal. “A elevação está relacionada principalmente à entressafra do leite, período que reduz a oferta do produto no mercado e pressiona os preços ao consumidor. Por outro lado, a queda nos demais itens contribuiu para amenizar o impacto inflacionário total”, explicou.

Comprometimento da renda e jornada de trabalho

O levantamento detalha o impacto do custo de vida sobre o poder de compra local. Com o salário mínimo vigente em R$ 1.621,00 , o trabalhador gurupiense precisou dedicar 115 horas e 26 minutos de sua jornada mensal apenas para adquirir a alimentação básica em maio.

A pesquisa aponta que o comprometimento da renda líquida para a compra da cesta chegou a 53,12%, um percentual superior ao registrado no mês anterior. Na prática, mais da metade do salário mínimo é consumida apenas com a subsistência alimentar individual.

Custo familiar e salário mínimo ideal

Para uma família padrão, composta por dois adultos e duas crianças, o custo mensal estimado com alimentação básica em Gurupi foi de R$ 2.389,71 .

Com base nos parâmetros da pesquisa e no custo de vida apurado, o estudo estima que o salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma família na região deveria ser de R$ 6.568,41 . O valor equivale a 4,14 vezes o piso nacional atual.

Metodologia da pesquisa

A coleta de dados é realizada quinzenalmente por estudantes do curso de Gestão Pública do IFTO – Campus Gurupi, sob o âmbito do projeto Índice da Cesta Básica de Gurupi (ICBG). O monitoramento abrange 15 estabelecimentos comerciais do município, incluindo minimercados, supermercados e hipermercados, para consolidar a média mensal de preços.

A fragilidade do poder de compra