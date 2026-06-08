Pesquisa aponta que 88% dos consumidores confiam mais em recomendações de conhecidos

BNI Brasil registrou mais de 1,5 milhão de indicações nos últimos 12 meses; no Tocantins, a rede avança com equipes em Palmas e Araguaína e expansão para novas cidades. O BNI Brasil é a maior e mais bem-sucedida rede de networking de negócios do país.

Da Redação

Em um mercado cada vez mais competitivo, a confiança voltou a ocupar lugar central nas decisões de compra e contratação. Segundo levantamento global da empresa de dados e pesquisas Nielsen, 88% dos consumidores afirmam confiar mais em recomendações de pessoas conhecidas do que em qualquer outro canal de comunicação. O dado ajuda a explicar por que o networking e as indicações deixaram de ser ações informais e passaram a ser tratados como estratégia de crescimento para negócios de diferentes setores.

No BNI, organização global de networking de negócios, essa lógica funciona a partir de uma metodologia estruturada. Em vez de encontros pontuais ou trocas superficiais de contato, os empresários participam de uma rede contínua de relacionamento, onde conhecem melhor os serviços uns dos outros, acompanham resultados e geram referências qualificadas. No Brasil, o BNI reúne mais de 20 mil membros em 571 equipes e registrou mais de 1,5 milhão de referências nos últimos 12 meses, movimentando mais de R$ 3,1 bilhões em negócios fechados, segundo dados da organização.

No Tocantins, o BNI atua com equipes em Palmas e Araguaína e trabalha a expansão para Paraíso do Tocantins, Gurupi e Porto Nacional, reforçando a proposta de consolidar um movimento empresarial estadual. Nos últimos 12 meses, os membros do BNI Tocantins geraram mais de 10 mil referências qualificadas e movimentaram aproximadamente R$ 18 milhões em negócios fechados.

Para Jair Lima Jr., Diretor Executivo do BNI Tocantins, o diferencial está em transformar o networking em um processo estratégico e mensurável. “Muita gente ainda enxerga networking como troca de cartões ou presença em eventos. No BNI, a lógica é diferente. O empresário constrói reputação, conhece melhor o negócio do outro e passa a indicar com responsabilidade. A indicação qualificada nasce da confiança, e confiança precisa de método, convivência e compromisso”, afirma.

Mais do que ampliar contatos, o networking estruturado se consolida como uma forma de gerar oportunidades em mercados locais. Segundo Jair, a expansão para novas cidades acompanha o amadurecimento do ambiente empresarial no estado. “O Tocantins tem empresários em diferentes setores que precisam se conectar melhor entre si. Quando essas conexões acontecem com estratégia, todos ganham: quem indica, quem recebe a indicação e principalmente o cliente, que chega por meio de uma relação de confiança já estabelecida”, destaca.