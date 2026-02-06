Produtora caririense conquista 1º lugar em Olericultura no Prêmio ATeG 2025 do Senar Tocantins

Por redação

A produtora Ledy Luciano Santana Bastos, da Chácara ML, localizada no Assentamento P.A. Coimbra, em Cariri, conquistou o primeiro lugar em Olericultura no Prêmio ATeG 2025, entregue durante o 2º Congresso Senar Tocantins, realizado nesta quinta-feira, no Kazara Eventos, em Palmas.

O prêmio, promovido pelo Sistema FAET/Senar, reconhece produtores rurais e técnicos que se destacam pela excelência na produção e na gestão das cadeias produtivas atendidas pela Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).

Para contextualizar, a olericultura é a atividade agrícola voltada para o cultivo de hortaliças e verduras, englobando a produção de alimentos como alface, tomate, cenoura, batata e mandioca. Trata-se de uma área estratégica da agricultura familiar, que gera renda, alimento de qualidade e incentiva a diversificação da produção.

“Receber este reconhecimento é motivo de grande alegria. Mostra que o trabalho diário, mesmo de pequenos produtores, faz diferença e transforma vidas”, disse Ledy Luciano, emocionada com a conquista.

O 2º Congresso Senar Tocantins reuniu colaboradores, técnicos, instrutores, supervisores, sindicatos rurais e representantes do Sistema CNA, reforçando a integração e o alinhamento das ações do agro no Estado. O evento destacou a importância de valorizar quem faz o setor agropecuário acontecer, desde o produtor familiar até os técnicos de campo.

O presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, ressaltou o papel do produtor rural. “É o trabalho de vocês, lá na ponta, que gera resultados concretos. O sucesso do agro começa com cada produtor, técnico e sindicato atuando para fortalecer o Tocantins”, destacou.

A superintendente do Senar Tocantins, Rayley Luzza, reforçou a força da atuação diária no campo. “O Congresso é o reflexo do trabalho de cada atendimento, cada curso e cada visita técnica. Pessoas diferentes, com o mesmo propósito: transformar vidas por meio do conhecimento”, afirmou.

O diretor-geral do Senar Nacional, Daniel Carrara, destacou a importância de estar próximo da base. “É na base que sentimos a verdadeira energia do Senar. Aqui vemos, de forma concreta, o impacto das ações na vida das pessoas. O Senar é referência nacional em assistência técnica, formação profissional e promoção social”, disse.

Além da produtora premiada, Cariri também foi destaque com a premiação da consultora técnica de campo do Senar na cultura da mandioca, Larissa Soares, que reside no município e atua diretamente no acompanhamento técnico de produtores rurais, contribuindo para o fortalecimento das cadeias produtivas locais. “Esse reconhecimento mostra que o trabalho técnico, feito com dedicação e proximidade com o produtor, realmente gera resultados. É gratificante ver produtores de Cariri sendo valorizados e saber que fazemos parte dessa transformação no campo”, destacou Larissa Soares.

A conquista de Ledy Bastos reforça a importância do pequeno produtor e da agricultura familiar no Tocantins, evidenciando o papel fundamental da assistência técnica no aumento da produtividade e da qualidade de vida no campo.

O prefeito de Cariri, Tetin, parabenizou a produtora e destacou o compromisso da gestão municipal. “É motivo de orgulho para todo o município ver uma produtora caririense sendo reconhecida em nível estadual. A nossa administração, por meio das Secretarias de Infraestrutura Rural e Agricultura, investe no fortalecimento da agricultura familiar, no apoio ao pequeno produtor e no protagonismo das mulheres no agro. Parabenizo a produtora Ledy Luciano por essa conquista e agradeço e parabenizo à técnica Larissa Soares pelo apoio dedicado, assim como ao Sistema FAET/Senar, Sindicato Rural de Gurupi e aos parceiros que contribuem para o desenvolvimento do agro em Cariri. Este prêmio mostra que estamos no caminho certo.””, comemorou.

A conquista consolida Cariri como referência no fortalecimento da agricultura familiar, valorizando o protagonismo feminino e mostrando que o trabalho dos pequenos produtores, aliado à assistência técnica qualificada, é essencial para o desenvolvimento do agro estadual.