Ruraltins firma cooperação internacional para fortalecer a extensão rural no Tocantins

Durante a 69ª Assembleia da Asbraer o Ruraltins assinou o instrumento declaratório de cooperação técnica, cujo objetivo é fomentar a assistência técnica e extensão rural no Tocantins, através do Consórcio Brasil, país dos Emirados Árabes via o programa Terra Viva.

Por Redação

O Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), formalizou, nesta quarta-feira, 18, uma cooperação estratégica para a modernização do agronegócio estadual durante a 69ª Assembleia Geral da Asbraer (Associação Brasileira das Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, Pesquisa Agropecuária e Regularização Fundiária), realizada em Curitiba/PR.

Representado pelo presidente Edmilson Rodrigues e pelo gerente de Crédito Rural, Victor Hugo Oliveira Praxedes, o órgão oficializou uma importante parceria voltada ao fomento tecnológico no campo com a assinatura do protocolo de intenções que liga o Tocantins a investimentos internacionais.

Segundo o presidente Edmilson Rodrigues, o acordo visa ampliar a capacidade de atendimento aos produtores rurais por meio de cooperação técnica e intercâmbio de conhecimentos, fortalecendo a estrutura de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) no Estado.

A iniciativa faz parte do programa Terra Viva, uma articulação que busca atrair recursos e tecnologia de ponta para o setor produtivo. “O protocolo de intenções, instrumento declaratório de cooperação técnica, tem como objetivo fomentar a assistência técnica e extensão rural no Tocantins, através do Consórcio Brasil e dos Emirados Árabes, via o programa Terra Viva”, destacou o presidente.

A participação do gerente de Crédito Rural, Victor Hugo Praxedes, reforça o compromisso da gestão em viabilizar o suporte financeiro necessário para que essas novas tecnologias e modelos de gestão cheguem de forma prática às propriedades rurais tocantinenses.

Pauta Nacional e Inovação

A programação, organizada em parceria com o IDR-Paraná, instituição anfitriã que comemora 70 anos de história, inclui discussões sobre convênios com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), a modernização do Sistema de Gestão de ATER (SGA) e parcerias internacionais como o Projeto Terra Viva. Além disso, o evento aborda pautas ambientais e o alinhamento de informações estratégicas ligadas ao Consórcio dos Governadores da Amazônia.

Asbraer

A Asbraer é uma organização de representação política das entidades públicas estaduais de assistência técnica e extensão rural. Fundada em 1990, a Asbraer busca o fortalecimento e a ampliação da assistência técnica e extensão rural no país. Para isso, atua junto aos órgãos do poder executivo federal, Câmara dos Deputados Federais e Senado.