Sindicato Rural de Gurupi promove I Semana do Cavalo com extensa programação

Por Redação

No período de 16 a 21 de setembro, o Sindicato Rural de Gurupi realizará a I Semana do Cavalo, um evento repleto de atividades que promete movimentar a cidade e toda a região. A iniciativa, que conta com cursos, palestras, shows nacionais e regionais, tem como principal objetivo fomentar a economia local, impulsionar o agronegócio e qualificar os trabalhadores rurais.

Segundo João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi, a I Semana do Cavalo é uma oportunidade única para unir lazer e aprendizado, fortalecendo a cultura local e criando novas oportunidades para o desenvolvimento do campo. “A iniciativa visa fomentar a economia local, apoiar o agronegócio e oferecer capacitação para o homem do campo, garantindo que ele esteja preparado para os desafios do setor”, destacou Stival.

Programação Diversificada

Ao longo dos seis dias de evento, os participantes terão a oportunidade de participar de uma série de cursos e palestras que abordarão temas relevantes para o setor agropecuário, desde técnicas de manejo e cuidados com os cavalos, até inovações tecnológicas no agronegócio. Além disso, a programação contará com apresentações artísticas, incluindo shows com artistas nacionais e regionais, garantindo entretenimento para toda a família.

O evento promete ser um marco no calendário de Gurupi, reforçando o papel do Sindicato Rural como uma instituição comprometida com o desenvolvimento sustentável do município e com o bem-estar da comunidade rural. “Estamos confiantes de que a I Semana do Cavalo será um sucesso e que ela poderá se tornar um evento anual, contribuindo ainda mais para o fortalecimento do setor agropecuário em nossa região”, completou o presidente do Sindicato.

A expectativa é que o evento atraia um grande público, não apenas de Gurupi, mas de toda a região, gerando um impacto positivo na economia local, especialmente nos setores de comércio e serviços.