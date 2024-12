Tocantins discute novas possibilidades de escoamento no Porto de Santos

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima; e do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café; apresentou nesta quinta-feira, 5, ao presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini; e ao gerente de Planejamento Estratégico e Governamental, Rodrigo Tommasi Marinho, as instalações da unidade industrial da Fazendão Agronegócio, localizada em Luzimangues, distrito de Porto Nacional. O objetivo da visita do presidente foi conhecer a infraestrutura da região para expandir as exportações pelo Porto de Santos.

O Complexo Portuário de Santos é o maior da América Latina e está localizado no estuário de Santos, entre os municípios de Santos, Guarujá e Cubatão. A visita do presidente ao estado foi realizada a convite do Governo do Tocantins, como parte da política da gestão de buscar novas possibilidades para impulsionar o escoamento da produção tocantinense.

Em reunião no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, o governador Wanderlei Barbosa agradeceu a visita dos representantes e destacou a importância do Porto de Santos. “Nós sabemos que o Porto de Santos é o maior do país em movimentação de mercadorias para exportação e nós queremos escoar também por lá. Recebemos produtos de outros estados como o Mato Grosso, do Pará e temos uma logística privilegiada”, pontuou o governador, ao firmar o compromisso de visitar o Porto de Santos para conhecer toda a estrutura.

Na ocasião, o presidente do Porto de Santos, Anderson Pomini, ressaltou que a visita ao Tocantins veio ao encontro do programa Porto Vai até a Fazenda, que objetiva conhecer a origem dos produtos. “Estamos aqui conhecendo a infraestrutura local, as necessidades reais daqueles que produzem e que pretendem escoar para o mundo passando pelo Porto de Santos. Hoje o governador do Tocantins, que é o Wanderlei, investe principalmente nas rodovias e estimula investimentos nas linhas férreas, para que possamos produzir mais e escoar mais pelo Porto de Santos”, pontuou.

Antes de percorrer as instalações da unidade em Luzimangues, o governador Wanderlei Barbosa e os representantes do Porto de Santos tiveram a oportunidade de acompanhar a apresentação da empresa realizada pelo presidente do Grupo Fazendão, Volney Aquino, que na ocasião agradeceu o chefe do Executivo pelo trabalho que vem realizando e pelo incentivo ao empresariado no estado. “Obrigado pela visita, que nos honra muito. É o progresso chegando e isso nos alegra muito. Com esse trabalho do Governo do Tocantins, vamos crescer a cada dia”, salientou o empresário.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, explicou que a visita do presidente do Porto de Santos ao Tocantins faz parte de uma política do Governo do Tocantins de expandir as soluções logísticas. “O Governo do Tocantins, por meio do Pics [Programa de Impulsionamento da Indústria, Comércio e Serviços], busca ampliar os horizontes de todos os setores econômicos do nosso estado, inclusive na questão logística. Então, o que estamos fazendo aqui hoje é buscar novas opções de escoamento para o setor produtivo do Tocantins. Quanto mais opções nós tivermos, melhores serão as condições de competitividade dos nossos empresários tocantinenses”, evidenciou o titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (Sics).

Grupo Fazendão

A Fazendão Agronegócio constitui uma das maiores empresas do setor agroindustrial da região. O grupo inaugurou recentemente uma indústria de grãos em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, com capacidade de esmagar em torno de 800 mil toneladas de soja ao ano, produzindo farelo e óleo degomado.