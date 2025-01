A convite do LIDE, Wanderlei Barbosa embarca em missão na Suíça para apresentar potencial econômico sustentável do Tocantins

Antes de viajar, o chefe do Executivo reuniu-se com os secretários estaduais para alinhar as principais demandas do governo

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se nesta terça-feira, 21, em Palmas, com os secretários estaduais e alinhou as principais demandas e recomendações para o período em que o chefe do Executivo estará em missão internacional. Após o encontro, a equipe tocantinense embarcou para a Suíça.

A delegação do Governo do Tocantins estará na Suíça a convite do LIDE, mais importante grupo empresarial do Brasil; e da Mercuria Energy Trading S/A, uma das maiores empresas do mundo no segmento de energia e commodities, para participar de importantes debates internacionais, que reforçam o potencial econômico sustentável do Tocantins.

“Alinhei com os secretários demandas e recomendações para o período em que estarei em missão na Suíça. Teremos reuniões frequentes com os gestores que ficarão aqui, para tratarmos sobre as demandas do governo. Nesta viagem, iremos defender o nosso meio ambiente e o crescimento econômico”, destacou o governador Wanderlei Barbosa.



Fóruns

Em Zurique, o chefe do Executivo e a delegação tocantinense participarão do LIDE Brazil Economic Forum, evento que reunirá autoridades, empresários e investidores para discutir a nova visão e as perspectivas para a economia brasileira.

A participação do Tocantins no fórum também será marcada pela apresentação de iniciativas desenvolvidas pelo Estado, a exemplo do Programa Jurisdicional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+), que foi submetido ao padrão Art Trees durante a Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 29), realizada em novembro de 2024, um marco histórico para o Brasil e para o mercado internacional, com potencial de mais de 50 milhões de créditos de carbono gerados entre 2020 e 2030.

O governador Wanderlei Barbosa ainda participará do Fórum Econômico Mundial (WEF), em Davos. O evento, que iniciou nessa segunda-feira, 20, e segue até esta sexta-feira, 24, reúne líderes governamentais e empresariais, e acadêmicos da sociedade civil para discutir os principais desafios globais e regionais.

O governador Wanderlei Barbosa, acompanhado da delegação tocantinense, encerrará os compromissos em Villars-sur-Ollon, com a assinatura do Protocolo de Negociação para Restauração Florestal.

Texto: Victória Milhomem/Governo do Tocantins