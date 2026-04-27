Jornalismo da UnirG marca presença na Universidade de Brasília com produção acadêmica e protagonismo discente

Participação destaca o compromisso com ensino, pesquisa e extensão em debate sobre jornalismo e crise climática

Da Redação

O curso de Jornalismo da Universidade de Gurupi – UnirG participou do 25º Encontro Nacional de Ensino de Jornalismo – ENEJor, que neste ano trouxe como tema, “O ensino do Jornalismo e a crise climática”. Promovido pela Associação Brasileira de Ensino de Jornalismo – ABEJ, o evento foi realizado entre os dias 22 a 24, com sede na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB).

A programação incluiu apresentações de trabalhos no 21º Ciclo Nacional de Pesquisa em Ensino e Extensão em Jornalismo, com submissões nas modalidades Comunicação Científica e Relato de Experiência, distribuídas em seis grupos de pesquisa e trabalho. Entre os acadêmicos de Jornalismo que participaram, destacam-se: João Paulo Dias, João Vitor Floriano, Naimes Paiva, Samuel Passarinho, Elane Francisco, Coraci Rocha e Lorenna Lorrayne.

Também participaram as mestrandas da UnirG, Claudiane Silva e Luciana Costa, como autora e coautoras de trabalhos, representadas no evento pela coordenadora do curso, Drª Joyce Karoline Pontes, além dos acadêmicos.

Na ocasião, acadêmicos de Jornalismo também realizaram apresentações de artigos científicos em sessões de comunicação oral. Além disso, o encontro contemplou o 21º Pré-Fórum da Federação Nacional de Jornalistas, o 16º Encontro Nacional de Coordenadores de Curso de Jornalismo, conferências, oficinas, lançamentos de livros e a entrega do Prêmio ABEJ 2026.

Acadêmicos e docentes participaram do evento, com apresentação de artigos em comunicação oral, reforçando a inserção da Instituição no cenário nacional da pesquisa em comunicação.

A coordenadora do curso, Profa. Dra. Joyce Karoline Pontes, destaca a importância da participação institucional: “A presença no ENEJor reafirma o compromisso do curso de Jornalismo da UnirG com o tripé que sustenta a formação acadêmica: ensino, pesquisa e extensão. Nossos acadêmicos têm a oportunidade de apresentar seus trabalhos, trocar experiências e dialogar com pesquisadores de todo o País, fortalecendo sua formação crítica e profissional”, enfatizou.

Outro destaque foi a participação de egressos do curso, que hoje ocupam funções estratégicas na gestão pública do município de Alvorada (TO). Estiveram presentes Nilton Tavares, atual secretário de Meio Ambiente, e George Borges, secretário de Comunicação, que também atua como tutor EaD no curso de Jornalismo e Inteligência Artificial da UnirG.

A presença dos ex-acadêmicos evidencia o avanço do curso na integração de seus egressos em eventos acadêmicos, fortalecendo vínculos institucionais e ampliando a rede profissional.

Formação Prática

A programação também contou com o lançamento de obras produzidas por docentes do curso, Ma. Aurielly Painkow e a Adriana Castelo Branco, evidenciando a produção intelectual desenvolvida no âmbito da instituição.

A coordenadora de estágio do curso, ressaltou o impacto da participação no evento para a formação prática dos estudantes. “A vivência em eventos acadêmicos como o ENEJor fortalece a articulação entre teoria e prática, essencial no processo de formação do jornalista”, disse Aurielly Painkow

Já Adriana Castelo Branco pontua que é um espaço em que os acadêmicos não apenas apresentam suas pesquisas, mas também ampliam seu olhar profissional, desenvolvendo competências fundamentais para o exercício da profissão.

Para o acadêmico do 3º período de Jornalismo, Naimes Paiva, a participação no evento representa uma oportunidade única de crescimento. “Participar do ENEJor amplia horizontes, permite o contato com diferentes realidades do ensino de Jornalismo no Brasil e contribui significativamente para a construção de uma formação mais sólida e consciente, especialmente diante de temas urgentes como a crise climática, no qual eu apresentei nesse sentido”.

Texto: João Vitor Floriano (acadêmico de Jornalismo)

Fotos: Lorenna Lorrayne Pereira e João Paulo Gonçalo (acadêmicos de Jornalismo)