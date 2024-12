Advogado e Conselheiro Estadual da Educação, Mauricio Luz, participa de posse da nova reitoria da UnirG

Por Redação

A posse da nova gestão da reitoria da Universidade de Gurupi (UnirG), aconteceu nesta sexta-feira (13), no auditório do campus Jacinto Nunes da Silva. O advogado e Conselheiro Estadual da Educação, Mauricio Luz, prestigiou o evento, e esteve como representante da Presidente do Conselho Estadual, Markes Cristiana.

A nova reitora é a professora Drª Jaqueline de Kássia Ribeiro eleita e o vice-reitor, Me. Paulo Henrique Costa Mattos. A Drª Samara Tatiele Monteiro Gomes assumiu a Pró-Reitoria de Graduação; Ma. Káttia Ferreira da Silva, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura Assistência Estudantil e o PhD Drº Walmirton Bezerra D’Alessandro a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Durante o discurso, o conselheiro estadual e advogado, Mauricio Luz, destacou a importância da Universidade UnirG no processo de desenvolvimento pessoal, profissional e regional no Tocantins. Ele relembrou que se formou em direito pela UnirG em 2017 e se tornou servidor da Universidade desde 2018. Para ele, acompanhar o crescimento e fazer parte desse processo é um privilégio.

“Em todos esses anos da UnirG, o que é notório é o crescimento em todos os aspectos, e nos últimos seis anos, sob a gestão da professora doutora Sara Falcão, vimos avanços significativos em termos de expansão e modernização da instituição, abrangendo infraestrutura, oferta de novos cursos e consolidação de parcerias estratégicas”, destacou Mauricio.

Ainda segundo o representante, é importante que a UnirG faça um pacto, com objetivo de fortalecimento das licenciaturas, tendo assim, um compromisso com uma educação de qualidade.

O Conselho Estadual, tem um papel importante de garantir uma educação igualitária e de qualidade. Por isso, o Conselho chega como apoiador de todo o sistema de ensino, estando à disposição para colaborar com iniciativas que promovam um ensino de excelência.

Conselho de Educação e UnirG

Mauricio Luz, destacou a homenagem da Presidente Markes Cristiana, destacando que a prioridade dela é a contribuição do fortalecimento e qualidade de ensino e por isso estarão sempre a disposição.

Os membros do Conselho Estadual de Educação do Tocantins, cuja dedicação tem sido fundamental para o desenvolvimento educacional do estado, também foram reforçados por Mauricio, visto que todos fazem um trabalho voluntário e comprometido com a educação. Os representantes são: Heliane Consesso Pereira Borges e Joana D’arc Alves Santos, representando os diversos graus do ensino particular; Luna Mar Rodrigues Bezerra e Regivane Martins Ambrózio Silva, representando os pais de alunos; Markes Cristiana Oliveira dos Santos (presidente) e Sandra Franklin Rocha Viana Spies, representando a Secretaria da Educação; Francisco Antônio Alves Pereira, representando o corpo discente do nível superior; Cleber Borges de Moraes, representando o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (SINTET); Maurício Pereira Luz, representando a Ordem dos Advogados do Brasil; e Muniz Araújo Pereira e José Fernando Bezerra Miranda, representando o Poder Legislativo.

Nova reitora

Mauricio, desejou sucesso à professora doutora Jaqueline de Paiva Ribeiro, que assume a reitoria para o quadriênio 2024-2028. “Tenho certeza de que ela estará à frente de desafios importantes, como a continuação da expansão dos cursos, a busca por maior integração com a comunidade e o fortalecimento das parcerias acadêmicas e institucionais. As universidades não só qualificam mão de obra especializada, mas também geram inovações, promovem a cidadania e estimulam o crescimento econômico”, pontou.

Sobre Mauricio Luz

Formado em direito pela Universidade de Gurupi (UnirG), foi indicado da OAB Tocantins ao Conselho Estadual de Educação. É vice-presidente da Câmara de Legislação e Norma, faz parte da Câmara de Educação Superior e compõe a Comissão de Acompanhamento de Ensino Superior (CAS).