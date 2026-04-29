Prefeitura envia nota sobre boletim de saúde do prefeito Eduardo Siqueira; Governador Wanderlei presta solidariedade

Comunicado oficial confirma estabilidade do gestor após procedimento cardíaco; Wanderlei Barbosa deseja pronto restabelecimento

Pir Wesley Silas

Prefeitura de Palmas encaminhou uma nota oficial detalhando o estado de saúde do prefeito Eduardo Siqueira Campos, que foi hospitalizado na tarde desta quarta-feira (29). O comunicado, baseado no boletim médico, confirma que o gestor passou por um procedimento cardíaco para a implantação de três stents.

Nota da Prefeitura De acordo com o texto divulgado pelo Paço Municipal, a intervenção ocorreu com sucesso após uma avaliação médica detalhada motivada por um mal-estar sentido pelo prefeito. No momento, Eduardo Siqueira Campos encontra-se estável, consciente e sob monitoramento em unidade hospitalar. A gestão reforçou que o acompanhamento seguirá os protocolos clínicos e que o público será informado sobre qualquer alteração relevante no quadro clínico.

Solidariedade do Governador Em manifestação oficial, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, prestou solidariedade ao prefeito e aos seus familiares. O chefe do Executivo estadual destacou o desejo de uma recuperação célere para que o gestor retorne às suas funções à frente da capital.