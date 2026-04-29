Eduardo Fortes promove 4ª Feira de Adoção na Aleto e garante novos lares para 20 animais

Por Redação

Por iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes (Republicanos), a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realizou, nesta terça-feira (28), a 4ª Feira de Adoção de Animais, resultando na adoção responsável de 20 cães e gatos e fortalecendo as ações em prol da causa animal no estado.

O evento integrou a programação do Mês da Causa Animal e também reforça a Lei Estadual nº 4.308/2023, de autoria do parlamentar, que institui o Dia Estadual da Adoção Animal. Durante a feira, o público recebeu orientações sobre cuidados, vacinação e posse responsável.

“Essa ação incentiva a adoção e reafirma o compromisso com políticas públicas voltadas ao bem-estar animal. Agradeço ao presidente Amélio Cayres e a todos os deputados que aprovaram a nossa solicitação, além do governador Wanderlei Barbosa, que tem sancionado leis importantes relacionadas à causa animal”, destacou Eduardo Fortes.

A iniciativa contou com a participação de ONGs de proteção animal e protetores independentes, ampliando o alcance da ação e promovendo conscientização sobre a importância do cuidado com os animais.

Ascom

Fotos: Clayton Cristus