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quarta-feira, 29 abril

Brasil

Rejeição de Jorge Messias ao STF repercute entre lideranças políticas do Tocantins

Atitude TocantinsPor 3 minutos de leitura

Por Wesley Silas

A decisão do Senado Federal em rejeitar a indicação de Jorge Messias, atual advogado-geral da União (AGU), para o Supremo Tribunal Federal (STF) gerou manifestações de lideranças políticas no Tocantins. O episódio marca um revés para o governo federal: esta é a primeira vez, desde 1894 — durante a gestão de Floriano Peixoto —, que a Casa revisora nega um nome indicado à Corte.

Por 42 contrários a 34 votos a favor, o Plenário rejeitou nesta quarta-feira (29) a indicação de Jorge Rodrigo Araújo Messias para ministro do Supremo Tribunal Federal. A aprovação da indicação (MSF 7/2026) dependia do voto favorável de pelo menos 41 senadores. Foto: Agência Senado
Esta foi a primeira vez que uma indicação ao STF foi rejeitada em 132 anos. Antes desse período, apenas cinco indicações feitas pelo então presidente da República foram derrubadas pelos senadores. Todas as rejeições ocorreram em 1894, no governo do marechal Floriano Peixoto. O STF foi criado em 1890, após a Proclamação da República. Foto: Agência Senado

Reação do PT Estadual

O presidente do PT no Tocantins, Nile William, criticou a decisão dos senadores. Para o dirigente, a rejeição teve motivações políticas e ignora o currículo técnico do indicado.

“O Senado recusou a nomeação de um quadro qualificado, doutor em Direito e de conduta ilibada. Ao tentarem desgastar o governo, os parlamentares que votaram contra acabam por prejudicar a agenda do Judiciário e a própria soberania nacional”, afirmou William, relacionando o voto da oposição a divergências em pautas econômicas e sociais.

Posicionamento de Kátia Abreu

A ex-senadora Kátia Abreu também lamentou o resultado. Em suas redes sociais, ela utilizou uma metáfora sobre a resistência do grupo político diante do cenário adverso.

“Esse episódio no Senado fará o sangue ferver. A democracia deve ser respeitada, mas seguiremos com mais força e coragem”, publicou a ex-parlamentar. Kátia Abreu ainda compartilhou conteúdos que destacavam o perfil de Messias, comparando a situação à de outros ministros de orientação religiosa que compõem a Corte, como André Mendonça, reforçando que o Brasil perdeu a oportunidade de ter um magistrado com o perfil do atual AGU.

Próximos Passos

Com a rejeição, o nome de Jorge Messias não poderá ser reapresentado para a mesma vacância. A vaga, aberta em outubro após a aposentadoria do ministro Luís Roberto Barroso, permanecerá em aberto.

Cabe agora à Presidência da República enviar uma nova indicação ao Senado. O novo nome deverá submeter-se ao rito constitucional completo: sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), votação no colegiado e análise final pelo Plenário da Casa.

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