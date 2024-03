Após quatro anos de espera, serviço de transporte coletivo retorna em Gurupi

Por Redação

No último sábado, 09, os veículos foram apresentados à comunidade que comemorou essa conquista, como a aposentada Eva Melo, que conta que para resolver questões como ir ao banco para sacar a aposentadoria precisa do auxílio de outras pessoas para levá-la à agência, mas agora com o transporte coletivo poderá ir sozinha e em segurança. “Muito feliz, graças a Deus vamos contar com o ônibus”, comemora.

A manicure Valdelice Messias, moradora do setor Campo Bello, recebeu com satisfação a notícia da retomada dos ônibus e saiu de casa para conferir a frota. Ela afirma que os moradores do setor necessitam demais do transporte público e que agora vai facilitar.

“Eu vou usar para ir ao centro, resolver minhas coisas. Muito bom! Satisfeita com a Prefeita”, destacou.

O autônomo e estudante de Jornalismo, Altemar Oliveira, aproveitou a oportunidade e nesta segunda-feira, 11, já fez uso o do transporte coletivo e percorreu diversos bairros da cidade, saindo do setor Malvinas. “Estou achando maravilhoso esse ônibus, já passei pelos setores Malvinas, Bela Vista, Madrid, Altos dos Buritis e Centro”, disse.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, reforça que mais um compromisso está sendo cumprido, pois ao assumir a gestão havia o problema da falta de transporte coletivo e durante os últimos anos foi feito um trabalho árduo para solucionar essa questão e este sonho e compromisso já estão vigorando a partir desta semana marcando um novo tempo para os gurupienses.

“Com alegria anunciamos que o tão desejado transporte público em Gurupi está de volta, com uma frota contando com seis veículos modernos, que vão realizar cinco rotas. E confirmamos que nos dois primeiros meses o serviço será ofertado gratuitamente para toda a nossa população”, ressaltou a Prefeita.

Rotas

As rotas terão início às 06h, com previsão de encerramento às 23h. A empresa responsável estima um tempo médio de conclusão de rota entre 1 hora e 40 minutos a 2 horas, partindo e retornando ao Centro de Integração na rodoviária. No entanto, esse tempo poderá ser ajustado conforme a demanda, tempo de parada em cada ponto e quantidade de passageiros.



Confira as rotas das cinco linhas do serviço de transporte coletivo de Gurupi:

Linha Verde: Centro de Integração (Rodoviária)/União IV/Novo Horizonte /UFT/Jardim Sevilha/Parque Residencial São Paulo/Casego/ Vila Paulista/São José/Aeroporto/Jardim Tocantins/Centro;

Linha Vermelha: Centro de Integração(Rodoviária)/Centro/ Pedroso/Jardim Medeiros/ Jardim dos Buritis/ UnirG Campus 1/João Lisboa/Jardim Tropical;

Linha Azul: Centro de Integração (Rodoviária)/Waldir Lins/Sol Nascente/Vila Alagoana/Parque das Acácias/Campo Bello/ Alto da Boa Vista;

Linha Amarela: Centro de Integração (Rodoviária)/Vila Íris/ Nova Fronteira/Santa Rita/Bela Vista/Setor Madrid/Alto dos Buritis;