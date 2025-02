Autoridades tocantinenses exaltam Eduardo Gomes ao ser escolhido 1º Vice-Presidente do Senado e prestigiam eleição da Mesa Diretora em Brasília

Por Redação

A eleição do presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, como 1º Vice-Presidente do Senado Federal para o biênio 2025-2027 repercutiu entre as autoridades tocantinenses, que estiveram em Brasília (DF) para prestigiar esse momento histórico. A conquista reafirma a crescente representatividade do Tocantins no cenário político nacional.

Senador Eduardo Gomes agradece

O senador Eduardo Gomes expressou sua gratidão ao povo tocantinense e às autoridades que estiveram presentes em sua posse. “Estou muito honrado com todo o apoio que recebi dos tocantinenses, das lideranças políticas e das autoridades que me prestigiaram em Brasília. Esse reconhecimento me motiva ainda mais a continuar trabalhando para levar mais benefícios ao nosso estado. Meu compromisso segue firme com os 139 municípios, buscando sempre desenvolvimento para nossa gente”, garantiu.

Repercussão entre as lideranças tocantinenses

A senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) destacou que a eleição do senador Eduardo Gomes representa um importante avanço para o Tocantins, ampliando a visibilidade do estado dentro do cenário nacional. “A presença dele na mesa pode dar visibilidade a questões importantes do Estado na área de infraestrutura e outras. Envergar o Estado como esse elemento de integração”, afirmou.

O senador Irajá Silvestre (PSD-TO), destacou a importância da eleição de Eduardo Gomes como um momento histórico. “Honraria merecida ele chegar à vice-presidência. Já foi líder no Congresso por três anos e três meses e está mais do que habilitado e credenciado. É um orgulho ter um tocantinense com uma postura tão estratégica para o Tocantins”, assegurou.

O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) enfatizou a importância do momento para o estado.

“Eduardo Gomes tem feito um trabalho maravilhoso pelo Tocantins e hoje alcança um novo patamar, trazendo ainda mais representatividade para nosso estado. Esse crescimento nos orgulha e fortalece nossa presença no Senado, garantindo mais recursos e melhorias para os municípios tocantinenses. Parabenizo o senador Eduardo Gomes e toda a nova Mesa Diretora, incluindo o presidente Davi Alcolumbre”, afirmou.

O presidente reeleito da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres (Republicanos), também destacou a conquista histórica.

“O Tocantins alcançando a 1ª Vice-Presidência do Senado é motivo de muita alegria. Nossa representatividade nacional cresce e nos dá mais voz para buscar melhorias para o estado. Parabéns ao senador Eduardo Gomes e a todo o Tocantins por essa importante vitória”, disse.

O prefeito de Paraíso do Tocantins, Celso Morais (MDB), ressaltou a relevância do senador na destinação de recursos para o estado. “O Tocantins passa a ter ainda mais representatividade. Eduardo Gomes é o maior articulador de recursos para o nosso estado e, agora, como vice-presidente do Senado, poderá colaborar ainda mais com nosso desenvolvimento. Parabéns, meu amigo, e que Deus te conceda sabedoria para continuar trabalhando pelo nosso povo”, declarou.

Marquinho (União), prefeito de Araguacema, também celebrou a conquista. “É um momento de grande orgulho para nós prefeitos ver um senador do Tocantins assumir um cargo de tamanha relevância. Isso demonstra sua capacidade de articulação e a força do nosso estado. Estamos confiantes de que essa nova posição trará grandes benefícios para nossa população”, afirmou.

O prefeito de Araguatins, Aquiles da Areia (PP), reforçou a importância da eleição do senador Eduardo Gomes. “É uma imensa alegria estar presente nesse evento e ver nosso senador ocupando a vice-presidência do Senado. Esse feito histórico fortalece ainda mais o Tocantins e traz novas oportunidades para o Bico do Papagaio e todo o estado”, disse.

Paulo Roberto, prefeito de Taguatinga (Republicanos), destacou o trabalho de Eduardo Gomes ao longo dos anos. “O senador tem demonstrado sua competência e dedicação ao estado, e essa nova conquista só reafirma sua liderança. Essa representatividade engrandece o Tocantins e fortalece nosso papel no cenário político nacional”, ressaltou.

Composição da nova Mesa Diretora do Senado

A eleição para a nova Mesa Diretora do Senado definiu os seguintes ocupantes para o biênio 2025-2027:

Presidente: Davi Alcolumbre (União – AP)

1º Vice-Presidente: Eduardo Gomes (PL – TO)

2º Vice-Presidente: Humberto Costa (PT – PE)

1ª Secretária: Daniela Ribeiro (PSD – PB)

2º Secretário: Confúcio Moura (MDB – RO)

3ª Secretária: Ana Paula Lobato (PDT – MA)