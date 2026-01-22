Bastidores: em inauguração da Polícia Civil, Wanderlei reage a críticas, reorganiza alianças e sinaliza continuidade no comando do Tocantins

Por Wesley Silas(Com informações do jornalista Alex Câmara, do site Orla Notícias Tocantins)

A inauguração do novo Complexo da Polícia Civil, realizada nesta quinta-feira, em Palmas, ultrapassou o caráter administrativo e revelou movimentos importantes do tabuleiro político tocantinense. O governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) utilizou o evento para responder críticas, reforçar alianças e sinalizar sua disposição de seguir no centro do processo sucessório no Estado, em um momento em que o cenário eleitoral começa a se recompor.

No discurso, Wanderlei adotou tom firme na defesa de sua gestão, mas também buscou enfatizar convergências. Fez agradecimentos públicos a deputados estaduais e federais, entre eles Vanda Monteiro (União Brasil), Moisemar Marinho (PSB) e o deputado federal Léo Barbosa (Republicanos), seu filho. O governador ressaltou o papel da bancada federal na destinação de recursos para viaturas, armamentos e equipamentos destinados às forças de segurança, atribuindo a esse apoio uma parcela relevante dos investimentos recentes na área.

Ausências, presenças e recados ao grupo político

Entre os bastidores mais comentados da solenidade esteve a ausência do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres (Republicanos), já apresentado como pré-candidato ao Governo do Estado. Antes do afastamento temporário de Wanderlei, Cayres era visto como aliado direto do Palácio, mas sua movimentação recente indica trajetória mais autônoma, sugerindo tensão ou, ao menos, reacomodação dentro da base governista.

Em contraste, a presença da senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil) ganhou destaque. Além de ser citada e cumprimentada de forma expressiva por Wanderlei, a interação entre ambos reforçou a leitura de que pode estar em construção uma aproximação estratégica. Nos bastidores, a participação da senadora foi interpretada como sinal de possíveis novas composições para o próximo ciclo eleitoral, envolvendo forças hoje distribuídas entre diferentes campos partidários.

Defesa do mandato e resposta a questionamentos

Ao tratar da própria trajetória, Wanderlei Barbosa voltou a defender a legitimidade de seu mandato. Ele recordou o resultado eleitoral que o conduziu ao governo, mencionando a votação obtida, e rebateu insinuações e rumores sobre possíveis tentativas de afastamento, que classificou como iniciativas para “tirar no tapetão” o mandato conquistado nas urnas.

O governador também retomou sua trajetória política, da Câmara Municipal ao Executivo estadual, para reforçar a imagem de gestor que ascendeu progressivamente em cargos eletivos. Afirmou que pretende concluir o mandato e enfatizou que, apesar de pressões políticas e judiciais, continuará focado em ações de governo e em entregas administrativas.

Relação com a Prefeitura de Palmas e agenda conjunta

Outro ponto relevante do discurso foi o recado dirigido ao prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos). Wanderlei lembrou que não apoiou o atual prefeito na disputa municipal de 2024, mas afirmou que essa divergência não impedirá a cooperação institucional. Disse que pretende contribuir com projetos estruturantes para a capital, citando o parque tecnológico e temas ligados a licenciamento ambiental, como exemplos de pautas em que o governo estadual e a gestão municipal podem atuar de forma articulada.

Reconhecendo as limitações orçamentárias e financeiras do Estado, o governador ponderou que alguns investimentos podem avançar em ritmo mais moderado, mas assegurou continuidade nas obras e ações planejadas. Ao final, agradeceu a secretários, servidores e parlamentares, reforçando a narrativa de que a atual gestão busca conciliar entrega de serviços públicos com preservação de alianças políticas.

A cerimônia da Polícia Civil, portanto, serviu não apenas para apresentar uma nova estrutura de segurança pública, mas também para expor sinais da reorganização de forças no Tocantins. Ao responder críticas, marcar posição em relação a aliados e adversários e indicar disposição de diálogo com diferentes atores, Wanderlei Barbosa mostrou que o calendário administrativo e o calendário político seguem, cada vez mais, interligados no processo de sucessão estadual.