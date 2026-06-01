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segunda-feira, 1 junho

Política

Kátia Abreu e Gilberto Kassab participam de debate sobre pacto federativo e governança em Lisboa

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

A presença de Kátia Abreu no painel de debates do XIV Fórum Jurídico de Lisboa, em Portugal ocorre em um momento marcado por especulações nos bastidores políticos sobre sua possível pré-candidatura ao governo do Tocantins pelo PT. No evento a ex-senadora debateu o tema “Pacto Federativo, Governança Democrática e Sustentabilidade Fiscal”. com  cinco palestrantes, entre eles o ex-presidente Michel Temer e o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, que no Tocantins o tem o nome de Laurez Moreira como pré-candidato ao senador e do senador Irajá Abreu que busca sua reeleição nestas eleições.

A presença de Kátia Abreu no fórum internacional ocorre em um momento marcado por especulações nos bastidores políticos sobre sua possível pré-candidatura ao governo do Tocantins. O cenário ganha complexidade com a participação de Gilberto Kassab no evento, uma vez que o dirigente nacional do PSD possui no estado outro nome consolidado para a disputa: o vice-governador Laurez Moreira, também pré-candidato ao Palácio Araguaia e do seu filho, Irajá Abreu, na disputa ao Senado.

Por Wesley Silas

Na tarde desta segunda-feira, a ex-senadora debateu o tema “Pacto Federativo, Governança Democrática e Sustentabilidade Fiscal”. O painel contou com a participação de cinco palestrantes, entre eles o ex-presidente Michel Temer e o presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab. Também integraram a mesa o governador do Pará, Helder Barbalho, o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e o ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sob moderação de Vital do Rêgo Filho, presidente do TCU.

O encontro, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), fundado pelo ministro do SFT, Gilmar Mendes, ocorre até o dia 3 de junho, concentra discussões sobre inteligência artificial, regulação de plataformas digitais, segurança pública e os impactos tecnológicos na democracia. Na abertura do encontro, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, destacou o cenário de pressão sobre o Poder Judiciário. Segundo o magistrado, as cortes enfrentam o desafio de atuar como fiadoras da estabilidade institucional enquanto lidam com críticas sobre uma possível exorbitação de competências.

 

 

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