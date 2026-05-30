Laurez Moreira participa de encontro evangélico e fala sobre o papel da fé na vida das famílias

Da Redação

O pré-candidato ao Governo do Estado e vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, falou sobre o papel da fé na vida das famílias durante o 28º Encontro de Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus no Tocantins (Ebadetins) e do 31º Encontro de Obreiros da Assembleia de Deus no Tocantins (Enoadetins), realizados em Araguaína nesta sexta-feira e sábado, 29 e 30 de maio.

O evento, que reuniu pastores, obreiros, lideranças e membros da Assembleia de Deus Nação Madureira de todo o Tocantins, teve como foco o ensino bíblico e a capacitação ministerial.

Durante a programação, Laurez Moreira falou sobre a importância da fé como instrumento de fortalecimento das famílias e das comunidades.

“É uma alegria participar deste encontro e testemunhar o trabalho realizado pelas igrejas e por seus líderes em tantas comunidades do Tocantins. A fé, quando vivida com amor, respeito e compromisso com o próximo, contribui para fortalecer as famílias, promover a solidariedade e estimular ações positivas em benefício de toda a sociedade”, afirmou.