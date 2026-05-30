Senador Eduardo Gomes defende valores da fé e da família em encontro da Assembleia de Deus Madureira em Araguaína

Da Redação

A cidade de Araguaína recebeu nesta sexta-feira, 29, milhares de fiéis e lideranças evangélicas para o 28º Encontro de Obreiros da Assembleia de Deus Madureira do Tocantins (EBADETINS) e o 31º Encontro de Obreiras da Assembleia de Deus Madureira do Tocantins (ENOADETINS), evento que contou com a participação do vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes.

Ao lado da esposa, Arlinda Carla, Eduardo Gomes participou da programação acompanhado da senadora Professora Dorinha Seabra, do prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, do deputado federal Filipe Martins (PL/TO), do presidente da Assembleia de Deus Nação Madureira, pastor Amarildo Martins, do deputado federal Carlos Gaguim, da vereadora Débora Guedes (PL/TO), do vice-prefeito de Palmas, Carlos Veloso, além de outras autoridades e lideranças.

Durante sua fala, Eduardo Gomes destacou a importância do encontro para o fortalecimento da fé e da união entre os cristãos do Tocantins. “É uma honra participar deste momento ao lado de tantos amigos, líderes e irmãos de fé. Encontros como este fortalecem a nossa comunhão e renovam valores que são fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Quero expressar meu respeito e reconhecimento ao pastor Amarildo pelo trabalho dedicado à Igreja e reafirmar meu compromisso com todos aqueles que defendem os valores da fé e da família”, afirmou.

Eduardo Gomes também transmitiu ao público uma saudação do pré-candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, reforçando o vínculo entre a liderança tocantinense e o projeto nacional do partido.

O senador ainda aproveitou a ocasião para reconhecer publicamente o trabalho do prefeito Wagner Rodrigues à frente de Araguaína, destacando as transformações que a gestão tem promovido no município.