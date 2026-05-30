Fábio Vaz debate educação indígena e amplia diálogo com povos originários no Tocantins

Pré-candidato a deputado federal, Fábio Vaz (Republicanos), reuniu-se em Palmas com lideranças da educação indígena e reforçou a defesa de uma política educacional construída com escuta, respeito e participação popular.

Por Redação

A pauta da educação indígena ganhou espaço na Caravana Pensar Tocantins realizada na noite desta quinta-feira, 28, em Palmas. Ao lado de lideranças da área, entre elas o vereador de Itacajá Renato Yahé, também professor efetivo da rede estadual, Fábio Vaz defendeu uma política educacional construída com escuta, respeito às identidades e participação efetiva dos povos originários.

“Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos a toda a comunidade indígena presente em Palmas. Foi uma honra ouvir seus relatos e aprender com suas experiências. Reconheço, especialmente, a inspiração que Renato representa na área indígena”, afirmou Fábio.

A movimentação dá luz a um tema pouco central no debate público e amplia a interlocução de Fábio com as comunidades indígenas e com os profissionais que atuam nessa frente. A linha defendida por ele é a de que a educação indígena precisa ser tratada com mais prioridade, considerando cultura, território, língua e participação comunitária.

Renato Yahé destacou a importância do encontro e o espaço dado ao tema. “É com grande alegria que observamos a valorização da educação indígena por parte da gestão. A roda de conversa de hoje foi de suma importância, pois permitiu que muitos professores ampliassem seus conhecimentos sobre o tema.”

A agenda em Palmas ocorreu na mesma semana em que Fábio esteve com o povo Xerente, em Tocantínia, durante a autorização do governador Wanderlei Barbosa para a reforma e ampliação do Centro de Ensino Médio Xerente Warã (CEMIX). A obra prevê banheiros acessíveis, refeitório padrão, quadra poliesportiva e outras melhorias na estrutura da unidade.

Ao comentar a pauta, Fábio vinculou o avanço da obra à mobilização dos próprios estudantes. “A reforma do CEMIX Warã começou pela coragem de estudantes que decidiram levantar a voz e lutar por uma escola melhor para todos. Foram eles que nos procuraram, apresentaram as necessidades da escola, e eu fiz questão de levá-los até o governador para que esse sonho pudesse sair do papel. Hoje, ver essa obra acontecendo é a prova de que, quando a juventude participa e é ouvida, as transformações acontecem de verdade.”

Legado na educação indígena

Durante sua gestão à frente da Secretaria da Educação, Fábio Vaz conduziu uma série de ações voltadas ao fortalecimento da educação indígena, com mais de R$ 20 milhões investidos em obras de construção, reforma e melhorias em escolas, além da construção da política estadual para a área, da produção de material didático na língua materna, da formação de professores indígenas, da seleção de diretores indígenas, da previsão de concurso com vagas específicas, da implantação do Alfabetiza Mais Indígena e da entrega de notebooks, mochilas e material escolar.