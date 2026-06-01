Entrada de Ronaldo Dimas, defendido por Dorinha, na disputa ao Senado isola e impõe prejuízo político a Alexandre Guimarães em Araguaína

Por Wesley Silas

A senadora e pré-candidata ao Governo do Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil), defendeu a pré-candidatura de Ronaldo Dimas (Podemos) ao Senado Federal durante reunião política realizada no escritório do Podemos em Araguaína. O evento reuniu o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (União Brasil), o deputado federal Tiago Dimas (Podemos), além de lideranças regionais, com o objetivo de alinhar as articulações políticas e consolidar a aliança do grupo para as próximas eleições estaduais.

Histórico administrativo como plataforma de campanha

No encontro, Dorinha justificou o apoio a Ronaldo Dimas com base na experiência do aliado como ex-prefeito de Araguaína. A parlamentar pontuou que o modelo de gestão implementado no município, pautado em planejamento urbano e execução orçamentária, serve de credencial para a representação do Estado no Congresso Nacional. Segundo a senadora, a atuação no Senado exige capacidade técnica e articulação firme para a defesa dos interesses tocantinenses e atração de recursos federais.

Continuidade política e emendas parlamentares

O prefeito Wagner Rodrigues reiterou a importância do grupo político na região norte do Estado, ligando o desenvolvimento de Araguaína à transição administrativa iniciada em 2013. Na mesma linha de fortalecimento da base, foi destacada a atuação do deputado federal Tiago Dimas na Câmara dos Deputados. De acordo com os dados apresentados no evento, o parlamentar viabilizou o repasse de mais de R$ 240 milhões em investimentos destinados ao município e regiões vizinhas, argumento central utilizado pelo grupo para demonstrar capacidade de articulação em Brasília.

Entrada de Ronaldo Dimas representa prejuízo direto para a pré-candidatura de Guimarães ao Senado

O movimento político em Araguaína expõe a estratégia de consolidação de uma frente governista que tenta unificar forças no segundo maior colégio eleitoral do Tocantins. Ao vincular o discurso eleitoral à entrega de obras locais e à atração de emendas, o grupo busca capitalizar o sentimento de aprovação da gestão municipal para expandir sua influência em âmbito estadual.

No entanto, a entrada de Ronaldo Dimas na disputa majoritária altera o tabuleiro político regional e representa um prejuízo direto para a pré-candidatura ao Senado do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB). Com forte base eleitoral construída em Araguaína, Guimarães agora enfrenta a concorrência direta de um ex-prefeito bem avaliado que detém o controle da máquina municipal por meio do apoio do prefeito Wagner Rodrigues. A divisão do eleitorado araguainense entre duas lideranças locais expressivas tende a desidratar o potencial de votação concentrada de Guimarães no norte do Estado, forçando o emedebista a buscar alianças compensatórias em outras regiões para manter a viabilidade de sua postulação face ao isolamento imposto pelas principais forças de seu próprio reduto.