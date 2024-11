Enem 2024: Cerca de 35 mil pessoas farão o Exame neste domingo (03)

No Tocantins, 34.461 mil pessoas se inscreveram para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que terá a primeira etapa neste domingo (3). No próximo domingo (10) será a última etapa de provas. Para fazer o exame com tranquilidade, os inscritos devem se atentar para as regras, que se forem descumpridas podem levar à eliminação.