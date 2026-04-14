Urbanista tocantinense é convidada para secretaria no Ministério de Ciência e Tecnologia e reforça agenda de inovação e desenvolvimento regional

Por Redação A urbanista e professora da Universidade Federal do Tocantins (UFT), Germana Pires Coriolano, integra a equipe do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Convite da ministra Luciana Santos, a nomeação para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social reforça a agenda federal de inovação inclusiva e redução de desigualdades regionais.

Germana Pires acumula experiência em desenvolvimento territorial, planejamento urbano e sustentabilidade. Doutoranda em Planejamento Urbano pela USP, atuou como secretária em Palmas e vice-presidente executiva da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (FAPT). Filiada ao PCdoB, presidiu o partido no estado e defendeu projetos como o Programa Palmas Mais Resiliente.

A secretaria prioriza políticas que conectam ciência ao setor produtivo e governos locais. A presença de Germana no ministério amplia o debate sobre competitividade em áreas periféricas, com ênfase em viabilidade econômica e inclusão produtiva. Ela promete aplicar o “jeito tocantinense” de políticas públicas para ligar ações federais às demandas regionais.