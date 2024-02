Estados realizam neste final de semana o ‘Dia D nacional de combate à dengue’

da redação

Após anunciar a realização do Dia D nacional de combate à dengue no próximo sábado, 2 de março, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, se reuniu nesta quarta-feira (28) com os secretários estaduais de saúde do país para mobilizar os estados em torno da iniciativa e reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito. Durante o encontro, a ministra enfatizou a necessidade da união dos entes da federação para o enfrentamento do surto da doença.

“O Dia D é fundamental para esta unidade que construímos aqui. Nenhum estado poderá estar fora desse esforço de mobilização. Sabemos que a população, o governo federal, governos estaduais, prefeituras podem e devem trabalhar juntos nessa ação. Vamos estar, de fato, com o Brasil unido contra a dengue”, pontuou Nísia.

Desde 2023, o Ministério da Saúde está em constante monitoramento e alerta quanto ao cenário epidemiológico da dengue no Brasil, coordenando uma série de iniciativas para o enfrentamento das arboviroses em todo o território nacional. Entre as ações estratégicas coordenadas pela pasta está a ampliação para R$ 1,5 bilhão os recursos para emergências, como o enfrentamento da dengue. Em 2023, a pasta já havia reservado R$ 256 milhões para esse fim.

Além disso, houve otimização para acelerar a liberação de recursos para estados e municípios que decretarem emergência, seja por dengue, outras arboviroses ou situações que acometem a saúde pública. Nesta quarta-feira (28), o Ministério da Saúde anunciou o repasse de R$ 3 milhões para o estado de Minas Gerais para a intensificação das ações de controle da doença. Na terça-feira, o primeiro repasse foi autorizado, totalizando R$23,4 milhões para municípios de Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, além do Distrito Federal.

Números da doença

Desde o início de 2024 até o dia de hoje (28), foram notificados 991.017 casos suspeitos de dengue no país, principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com 207 óbitos confirmados e 674 em investigação. Atualmente, 17 unidades da federação estão com incidência de dengue 1 em níveis acima do esperado histórico. Dessas, 15 estão com tendência crescente e espera-se que essa tendência persista pelo menos até o final de março, em boa parte do país.