Sertanejo Chrystian, ex-dupla de Ralf, morre aos 67 anos em São Paulo

Cantor tinha sido internado com “condição que exige repouso imediato e tratamento especializado”

Por Redação

O cantor Chrystian, ex-dupla de Ralf, morreu aos 67 anos, na noite de quarta-feira, 19. Ele tinha sido internado mais cedo no Hospital Samaritano, em São Paulo, com uma “condição médica que exige repouso imediato e tratamento especializado”.



O falecimento do artista foi confirmado pela família e pela equipe do cantor por meio das redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 20. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do cantor.

Veja o comunicado

“Com imenso pesar, a família e a equipe de Chrystian, comunicam o falecimento do nosso querido esposo, pai e artista, ocorrido no Hospital Samaritano, em São Paulo.

Chrystian dedicou 60 anos de sua vida à música sertaneja, construindo uma carreira brilhante e marcada por inúmeros sucessos.

Sua voz inconfundível e sua paixão pela música trouxeram alegria e emoção aos fãs em todo o Brasil.

Ao longo de sua trajetória, Chrystian esteve sempre na estrada, compartilhando seu talento e carisma em incontáveis shows, onde conquistou e encantou gerações de admiradores.