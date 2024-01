Ex-apresentador da TV Anhanguera no Tocantins passa mal e sai de ambulância da emissora de SP

O jornalista Marcelo Pereira, da Globo, precisou ser socorrido às pressas dentro da emissora momentos antes de entrar ao vivo no telejornal “Hora 1”. O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira (03), enquanto o comunicador realizava os últimos ajustes da previsão do tempo. Marcelo já foi apresentador do Bom dia Tocantins e deixou a empresa em 2020.

Na ocasião, ele acabou passando mal e foi levado rapidamente de ambulância ao hospital mais próximo da emissora em São Paulo. Segundo informações divulgadas, Marcelo teria sofrido um mal súbito.