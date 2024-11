da redação

O deputado federal Carlos Gaguim assinou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que visa pôr fim à jornada de trabalho no formato 6×1, na qual o trabalhador labora por seis dias e tem direito a apenas um de descanso. A proposta é um esforço para proporcionar melhores condições de trabalho e descanso aos brasileiros, defendendo uma maior valorização do direito ao descanso.

“Essa PEC representa um avanço para a qualidade de vida do trabalhador. Acredito que todos merecem um equilíbrio entre trabalho e descanso, e essa medida é um passo importante para que o direito ao descanso seja valorizado,” afirmou Gaguim, ao enfatizar a importância da proposta. “Estou comprometido em buscar melhores condições para todos os brasileiros. Contem comigo nessa luta.”

O projeto vem ganhando atenção no Congresso Nacional, especialmente entre parlamentares que têm se posicionado em defesa dos direitos dos trabalhadores. Com essa proposta, espera-se abrir um debate amplo sobre a carga horária ideal para os trabalhadores brasileiros, com o objetivo de evitar desgastes físicos e mentais provocados por jornadas longas e pouco flexíveis.