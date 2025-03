Gusttavo Lima desiste de candidatura à presidência em 2026: ‘Não sou candidato a nenhum cargo político’

O artista contou, para o site Metrópoles, que a desistência da candidatura nas eleições do próximo ano se deu por conta da oposição da família. “Eu fiquei impressionado com a boa receptividade do Brasil, mas muitas pessoas próximas se posicionaram contra, inclusive minha família, o que pesou muito”, disse ele. Apesar disso, Gusttavo não descartou a opção de se candidatar em próximas eleições. “Tenho 35 anos. Nada impede que na outra eleição eu seja candidato”, ponderou o sertanejo.