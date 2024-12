Justiça Eleitoral condena Caiado por abuso de poder político e cassa aliado eleito em Goiânia

da redação

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) condenou, em primeira instância, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à inelegibilidade por oito anos, por abuso de poder político nas eleições municipais deste ano, informa o jornal O Globo. A decisão foi tomada pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, que também determinou a cassação do prefeito eleito de Goiânia, Sandro Mabel (União Brasil). O processo envolve o uso do Palácio das Esmeraldas para eventos considerados de caráter eleitoral.

De acordo com a magistrada, os eventos organizados pelo governador configuraram uso indevido de bens públicos. “O bem imóvel utilizado pelo investigado Ronaldo Caiado para a realização dos eventos constitui bem público de uso especial nos termos do artigo 99, inciso II, do Código Civil Brasileiro. As imagens dos vídeos que instruem a inicial demonstram que o ambiente estava preparado para a oferta de alimentos e bebidas aos convidados e contava inclusive com decoração”, afirma o texto da sentença.

Eventos com viés eleitoral – Os encontros ocorreram entre os dias 7 e 9 de outubro, logo após o primeiro turno das eleições. A acusação aponta que jantares realizados no Palácio das Esmeraldas reuniram lideranças políticas e foram amplamente divulgados nas redes sociais e na imprensa. Segundo a decisão, os registros evidenciaram discursos de apoio à candidatura de Sandro Mabel.

Em uma das declarações atribuídas ao governador, ele teria afirmado: “Olha, agradecer o voto. Não fui eleito, mas você pode saber que eu continuarei na luta política porque ao ter o Sandro Mabel na prefeitura, eu tenho acesso para resolver os problemas da minha região”. Para a juíza, as falas demonstram uso político da estrutura do governo estadual.