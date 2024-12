Luiz Pires vai presidir Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo

da redação

Pela primeira vez, a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (Abrajet Nacional) será presidida por um representante da Região Norte – Luiz Pires – e o Tocantins conta com mais quatro membros da chapa que venceu as eleições para o biênio 2025/2026.

Realizado em 18 de dezembro, durante o 39º Congresso Nacional da Abrajet em Piratuba, Santa Catarina, o pleito simboliza a ampliação da representatividade cultural e regional na entidade que há quase sete décadas conecta jornalistas especializados no setor.

O presidente da Abrajet Nacional, Luiz Pires, destacou o papel transformador da integração entre as diversas regiões do Brasil, promovendo uma abordagem que valorize as riquezas culturais e turísticas de cada localidade.

“O nosso objetivo é fortalecer os vínculos entre turismo e cultura, promovendo uma visão que reconheça o papel das tradições, histórias e manifestações artísticas como atrativos turísticos únicos, além de fomentar o jornalismo profissional especializado”, afirmou.

“A eleição do jornalista e escritor Luiz Pires como presidente da Abrajet Nacional tem uma importância que transcende aspectos meramente geográficos. O histórico da carreira de Pires sugere uma gestão dessa importante associação voltada para um trabalho conjunto entre cultura e turismo, algo que faz parte da transversalidade apregoada pelo governador Wanderlei Barbosa e que, nesses dois setores específicos, há muito o que se fazer com resultados cada vez melhores”, pontuou o secretário da Cultura, Tião Pinheiro.

A nova diretoria da Abrajet reflete um esforço conjunto para fomentar a descentralização das ações de promoção turística e cultural, envolvendo representantes de todas as regiões do Brasil. Além da presidência, o Tocantins também pleiteou mais quatro vagas na chapa vencedora, com o diretor Administrativo Rojas Rhoden Gregório, a diretora Financeira Maria Arlete de Carvalho Lima, a diretora Regional do Centro-Oeste Terciany Ribeiro Lima e a diretora de Marketing Susana Araújo Barros.

Sobre o presidente

Natural de Floriano, no Piauí, Luiz Pires é jornalista, documentarista, escritor e membro da Academia Tocantinense de Letras (ATL). Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), ele construiu uma trajetória que integra comunicação, cultura e turismo, tornando-se uma figura central na promoção das potencialidades do Tocantins e do Brasil. Com destaque na atuação voltada à valorização do patrimônio cultural do Tocantins, participando como membro do Conselho Estadual de Cultura e liderando iniciativas na Associação Tocantinense de Cinema, Vídeo e Televisão. Além disso, ele é editor do blog Melhor Viagem LP, que une turismo, cultura e meio ambiente em uma abordagem integrada e acessível.