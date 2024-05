Show em Palmas: Gusttavo Lima faz doação para as vítimas das enchentes no RS

A notícia foi dada por meio da equipe dele nas redes sociais. “Em solidariedade às vítimas das chuvas que estão atingindo o Estado do Rio Grande do Sul, o cantor Gusttavo Lima informa, por intermédio de seu escritório BALADA EVENTOS, que está realizando a doação do cachê do seu show que será realizado na edição do Buteco Despedida em Palmas (TO), no próximo dia 11/05”, informaram.

E completaram: “Contamos com a solidariedade dos fãs do Embaixador nesta campanha em prol do Rio Grande do Sul. Chave PIX (CNPJ): 92.958.800/0001-38. Instituição: Banrisul”.