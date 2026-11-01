Trump descarta encontro com Flávio Bolsonaro, mas diz que senador pode permanecer nos EUA

da redação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste sábado (31) que não tem planos de se encontrar com o senador brasileiro Flávio Bolsonaro (PL), que está nos Estados Unidos após perder a disputa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A declaração foi feita a jornalistas em sua propriedade de Mar-a-Lago, na Flórida.

Apesar de descartar uma reunião, Trump afirmou que Flávio foi tratado de maneira injusta e que poderá permanecer em território americano pelo tempo que quiser. O presidente também voltou a criticar o resultado das eleições brasileiras, classificando o pleito como uma vergonha, sem apresentar provas de irregularidades. A declaração indica que, embora manifeste apoio verbal ao senador, Trump não demonstra intenção de realizar um encontro neste momento.