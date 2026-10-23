Gurupienses marcam presença na 41ª Oktoberfest de Blumenau

da redação

Caravanas e turistas de Gurupi estão entre os milhares de visitantes que participam da 41ª Oktoberfest Blumenau, considerada a maior festa alemã das Américas. Realizada no Parque Vila Germânica, em Santa Catarina, a edição deste ano reúne música típica, desfiles, gastronomia alemã e o tradicional chope gelado, atraindo brasileiros de todas as regiões.

A presença dos tocantinenses reforça o alcance nacional da festa, que vai até o final de outubro. Para muitos gurupienses, a viagem é a realização de um sonho e uma oportunidade de vivenciar de perto a cultura germânica, além de levar o nome de Gurupi para um dos eventos mais famosos do país.