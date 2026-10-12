De Gurupi para o mundo: Dupla Tocantinense lança-se em desafio épico para conquistar 196 Países em Mil Dias

da redação

Deixar tudo para trás em busca de um sonho ambicioso exige coragem, planejamento e muita disposição para enfrentar o desconhecido. É exatamente essa rota que os irmãos tocantinenses João Vargas, de 20 anos, e Fellipe Vargas, de 30 anos, naturais de Gurupi, decidiram trilhar. Com o objetivo audacioso de visitar 196 países em um período de mil dias, a dupla busca não apenas desbravar o planeta, mas também escrever seus nomes na história com dois recordes mundiais.

Iniciada em abril, a jornada global já contabiliza dez países carimbados no passaporte. Atualmente na Ásia — com passagens por locais como Camboja, Índia, Laos e Tailândia —, os irmãos transformaram a expedição em um verdadeiro diário de bordo digital, acumulando mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilham os bastidores, as belezas e os desafios do trajeto.

Coragem e Planejamento para Dar a Volta ao Mundo

Para viabilizar o projeto, os irmãos não pouparam esforços: venderam praticamente tudo o que tinham para investir na logística, nas passagens e no planejamento financeiro e de itinerário. A iniciativa conta com uma inspiração de peso. A dupla tem como mentor o recordista mundial Robson Jesus, conhecido por sua trajetória ao visitar 193 países.

“A Ásia é só a primeira etapa. Nossa meta é visitar os 196 países, então o planejamento inclui seguir para os outros continentes”, destaca João. Segundo os viajantes, a experiência vai muito além do turismo tradicional, funcionando como uma imersão profunda em diferentes culturas, religiões, gastronomias e formas de ver a vida.

Perrengues de viagem e conexão com o público

Nem só de cartões-postais vive uma expedição internacional. Pelo caminho, os tocantinenses já enfrentaram situações inusitadas, como quando lidaram com falhas mecânicas em um tuk-tuk — carinhosamente apelidado de “Zetelo” — durante a passagem pela Índia, exigindo improviso e paciência para superar os obstáculos na estrada.

A conexão com quem acompanha de casa é mantida por meio de chips locais de internet e muita dedicação na edição de vídeos, conciliando os momentos de conexão instável com a rotina intensa de deslocamentos. Com os olhos voltados para o próximo destino, os irmãos de Gurupi seguem firmes na missão de cruzar fronteiras, provar que sonhos grandes são possíveis e colocar o Tocantins no mapa dos recordes mundiais de viagens.