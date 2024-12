Wilson Pollara e Quesede Ayres são considerados foragidos

da redação

Alvos de mandado de prisão em nova operação da Polícia Civil nesta terça-feira (17), o ex-secretário de Saúde, Wilson Modesto Pollara, e o ex-secretário executivo de Saúde, Quesede Ayres Henrique, são considerados foragidos da Justiça, conforme o delegado Francisco Lipari, em coletiva. Ambas as defesas se manifestaram por nota.

O advogado de Pollara, Thiago Peres, afirmou que o cliente dele está em São Paulo desde a semana passada para realizar consultas médicas e iniciar o tratamento para um câncer no rim, diagnosticado no início deste mês. “A defesa informa, ainda, que não teve acesso aos autos e irá se manifestar tão logo disponha da íntegra do processo.”

Já Marcus Teles, advogado de Quesede, disse que “ainda não teve acesso aos autos e irá se manifestar tão logo disponha da íntegra do processo. Ressalta, ainda, que confia na lisura das apurações, colocando-se à disposição para o devido e oportuno esclarecimento dos fatos”.

Operação

A operação da Polícia Civil mirou um grupo suspeito de desviar R$ 10 milhões da saúde pública de Goiânia. Foram cumpridos 5 mandados de prisão e 17 de busca e apreensão na capital e em Anápolis.

De acordo com a investigação da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (DECCOR), os desvios ocorreram por meio de fraudes em um convênio firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e uma empresa prestadora de serviços, com a participação de uma associação criminosa.

O prejuízo estimado aos cofres públicos chega a aproximadamente R$ 10 milhões. A operação visa reunir provas e desarticular o esquema, além de responsabilizar os envolvidos.