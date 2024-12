Câmara de Gurupi aprova orçamento para 2025 estimado em R$ 836 milhões

A Câmara Municipal de Gurupi aprovou, na quarta-feira, 19, o orçamento para 2025, estimado em R$ 836 milhões, dentro desta previsão R$ 16.680.000,00 serão destinados para a Câmara Municipal. Esta cifra representa um aumento significativo em relação aos anos anteriores, destacando-se o incremento em diversas áreas estratégicas para o município.

Por Wesley Silas

Do orçamento total, R$ 296.160.000,00 são provenientes de recursos ordinários do tesouro municipal, que incluem a cota-parte do Fundo de Participação do Município (FPM), ICMS e receitas diretamente arrecadadas. Esse valor reflete um crescimento significativo em relação a 2024, quando o orçamento foi estimado em R$ 564.827.000,00 , totalizando um acréscimo de R$ 110.974.100 para o próximo ano.

Para a Educação, estão estimados R$ 153.619.000,00, evidenciando a prioridade dada ao setor. A Fundação Unirg e o Fundo Municipal de Saúde também receberão recursos consideráveis, no montante de R$ 138.100.000,00 e R$ 125.054.000,00, respectivamente.

A receita corrente prevista é de R$ 640.076.200,00, abrangendo impostos, taxas e contribuições de melhorias, além das receitas patrimoniais, de serviços e transferências correntes.

Comparando com o orçamento de 2017, o aumento nos últimos sete anos é de 158%. Este crescimento expressivo é bem superior à atualização pelo IGP-M – Índice Geral de Preços do Mercado – que não chegaria a R$ 600 milhões caso fosse considerado.

Esse ajuste no orçamento demonstra o compromisso da prefeitura em aprimorar a gestão fiscal e investir em áreas fundamentais para o desenvolvimento sustentável de Gurupi.