Prefeito Eduardo Siqueira Campos é submetido a cateterismo e apresenta quadro estável

Por Wesley Silas

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, foi hospitalizado na tarde desta quarta-feira (29) após sentir um mal-estar. Conforme informações publicadas originalmente pelo Portal Stylo, o gestor recebeu os primeiros atendimentos no Cardiocenter, onde passou por um procedimento de cateterismo.

Durante a intervenção médica, foram implantados três stents. A assessoria de comunicação do prefeito informou que o procedimento foi realizado com sucesso, sem registro de intercorrências. No momento, o quadro clínico de Eduardo Siqueira Campos é considerado estável.

O prefeito, que conta com o acompanhamento da primeira-dama, Pollyanna Siqueira Campos, será transferido para o Hospital Jorge Saad para continuidade da observação médica.

Até o fechamento desta edição, a equipe médica ainda não havia emitido um boletim oficial detalhando a evolução do quadro, mas informações preliminares indicam que o gestor encontra-se em repouso.