Cristiano Pisoni é visto com lideranças na Copa do Craque e alimenta especulações sobre candidatura

Por Redação

A intensa movimentação de lideranças políticas marcou o domingo (1º) de final da XXXIX Copa do Craque – Taça Oswaldo Stival, maior evento de futebol amador do Tocantins. O empresário e ex-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, reforçou as especulações sobre uma possível candidatura nas eleições deste ano ao circular entre as principais figuras políticas presentes.

Pisoni foi visto conversando com o governador Wanderlei Barbosa, com o vice-governador Laurez Moreira e com a prefeita de Gurupi, Josi Nunes. Ele também visitou a barraca do deputado estadual Gutierres Torquato e caminhou pelo evento ao lado do deputado federal Alexandre Guimarães. Na barraca do deputado estadual Eduardo Fortes, para onde seguiu acompanhado de Guimarães, Pisoni foi convidado ao palco e destacou um tom de conciliação política.

“Esta festa é de todos nós. Eu e o Eduardo fomos adversários nas eleições para prefeito, mas aqui todo mundo está junto. Não somos inimigos, muito pelo contrário: estamos aqui unidos com o único propósito de oferecer o melhor a todos que estão aproveitando essa festa”, afirmou.



Questionado sobre seus planos para as próximas eleições, Pisoni não descartou a possibilidade de entrar na disputa.