Deputado Carlos Gaguim manifesta solidariedade a professores exonerados no Tocantins

Por Redação

O deputado federal Carlos Gaguim declarou solidariedade aos professores do Tocantins que tiveram seus contratos temporários encerrados pelo governo estadual. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado, resultou na exoneração de 1.141 profissionais vinculados à Secretaria de Educação (Seduc).

Em nota, Gaguim afirmou que a educação é um dos pilares fundamentais do desenvolvimento social e expressou sua preocupação com as demissões. Ele destacou que, durante seu mandato como governador, sempre apoiou ações voltadas ao fortalecimento da área, incluindo a criação de cargos, planos de carreira e salários dignos para profissionais da educação, além de demais servidores públicos.

Gaguim lamentou as medidas de exoneração e ressaltou a importância de reintegrar os profissionais afetados. Segundo ele, essas ações devem ser complementadas por políticas públicas que valorizem o setor, garantindo um ambiente de trabalho mais estável e motivo de maior qualidade na educação do Estado.

Por fim, o parlamentar reforçou seu compromisso de continuar lutando por um Tocantins mais justo e igualitário, apoiando iniciativas que fortaleçam a educação e o diálogo entre diferentes setores da sociedade.