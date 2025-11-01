Close Menu
sábado, 1 novembro

Avião de pequeno porte cai em Fátima do Tocantins; uma pessoa foi morta

da redação

Uma aeronave de pequeno porte caiu na zona rural de Fátima, na região central do estado. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1º) e deixou uma pessoa morta e outra ferida. Conforme informações preliminares da Polícia Militar (PM), a pessoa ferida foi socorrida em estado grave. O outro ocupante não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.

A Polícia Militar também informou que a ocorrência começou à tarde e o atendimento estava em andamento até a noite. Ainda não foram divulgadas informações oficiais sobre a identidade das vítimas.

