Avião de pequeno porte cai em Fátima do Tocantins; uma pessoa foi morta

Uma aeronave de pequeno porte caiu na zona rural de Fátima, na região central do estado. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (1º) e deixou uma pessoa morta e outra ferida. Conforme informações preliminares da Polícia Militar (PM), a pessoa ferida foi socorrida em estado grave. O outro ocupante não resistiu aos ferimentos e o óbito foi confirmado no local.