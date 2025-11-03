Governador em exercício, Laurez Moreira, afirma crise emergencial na saúde do Estado

da redação

Em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (3), no Palácio Araguaia, o governador em exercício, Laurez Moreira, apresentou um panorama da atual situação do governo estadual, com destaque para a área da saúde pública, que, segundo ele, enfrenta um cenário crítico.

“Falar sobre esse tema não é agradável, principalmente diante das dificuldades que encontramos. No entanto, estamos adotando medidas para reverter esse quadro”, declarou Moreira logo no início da entrevista.

O governador destacou que o Estado passa por uma fase delicada, marcada por dívidas acumuladas e falhas na aplicação dos recursos. “Depois de uma análise criteriosa, chegamos à conclusão de que a situação é realmente preocupante. Sai um cobrador e entra outro, mas a dívida continua crescendo”, afirmou.

De acordo com Laurez Moreira, o déficit na saúde chega a R$ 580 milhões, sendo mais de R$ 200 milhões referentes apenas ao Servir, plano de assistência à saúde dos servidores públicos. Ele criticou a má gestão dos recursos públicos e assegurou que o governo está empenhado em promover ajustes para garantir transparência e eficiência na utilização do dinheiro do contribuinte.