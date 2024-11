MST invade propriedade em Porto Nacional e é retirado por forças de segurança; Aprosoja agradece apoio do governo

da redação

Neste final de semana, uma propriedade rural localizada em Porto Nacional foi invadida por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Cerca de 80 pessoas do movimento alegaram que a área pertence ao Incra. O ato mobilizou as forças de segurança do Tocantins, que, em poucas horas, atuaram para retirar os manifestantes da área e garantir a reintegração de posse.

A ação das forças policiais foi elogiada pela Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado do Tocantins (Aprosoja-TO), que emitiu uma nota oficial agradecendo ao governo do estado pela rápida resposta e apoio ao setor agropecuário.

Nota Aprosoja

A Aprosoja Tocantins, por meio de sua diretoria, vem a público agradecer a Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, em nome do seu secretário Wlademir Costa, ao Primeiro Comandante da Polícia, Márcio Barbosa, e ao Governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, no pronto atendimento a invasão irregular de área produtiva de um dos nossos associados.

Reconhecemos todos os esforços desempenhados para que este movimento não se alastrasse, nem se tornasse violento, realizando a retirada dos invasores em menos de 12 horas desde o início da invasão.

Contar com esse apoio é essencial!