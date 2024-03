O cenário político em Gurupi ganhou um novo contorno com o anúncio do Partido Podemos 20 em declarar seu apoio à candidatura de Josi Nunes. O respaldo veio durante reunião que contou com a presença do presidente do partido no estado, o ex-deputado Tiago Dimas.

Josi Nunes expressou sua gratidão pelo apoio recebido do Partido Podemos 20, enfatizando a importância da união de forças para enfrentar os desafios que se apresentam.