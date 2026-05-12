Eduardo Fortes e direção do HRG recebem novo tomógrafo que modernizará diagnóstico por imagem em Gurupi e região

Equipamento de última geração, articulado pelo deputado junto ao Governo do Tocantins, substitui aparelho obsoleto e reduz dependência de clínicas particulares para exames de urgência e emergência no Sul do Estado

Por Wesley Silas — do Portal Atitude

O Hospital Regional de Gurupi (HRG) recebeu na manhã desta segunda-feira (11) um novo tomógrafo, equipamento aguardado há anos por pacientes e profissionais de saúde da região Sul do Tocantins. A entrega foi acompanhada pelo deputado estadual Eduardo Fortes, pelo diretor-geral da unidade, Pedro Pires, e pela diretora administrativa Mariana Coelho, que receberam oficialmente o aparelho enviado pelo Governo do Tocantins por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO).

O investimento representa um avanço concreto na estrutura de diagnóstico por imagem do HRG, que até recentemente operava com equipamentos defasados. Em abril deste ano, o hospital precisou transferir temporariamente os exames de raio-X e tomografia para a Clínica de Imagem do Hospital da Unimed de Gurupi durante o processo de substituição dos aparelhos antigos — medida paliativa que agora começa a ser superada.

Empenho do deputado Fortes e da gestão do HRG

O deputado Eduardo Fortes acompanhou pessoalmente todas as etapas do processo, desde a articulação com o Executivo estadual até o recebimento oficial do equipamento. O parlamentar tem atuação constante na área da saúde em Gurupi: em 2025, destinou R$ 1 milhão para a área da saúde e agricultura familiar no município, além de viabilizar recursos para a conclusão da segunda etapa do Hospital Geral de Gurupi (HGG).

“Esse tomógrafo representa mais saúde e mais rapidez no atendimento da nossa população. É um sonho antigo que agora se torna realidade”, afirmou Fortes.

A direção do HRG, sob o comando de Pedro Pires, também teve papel central na logística de instalação e na reorganização dos fluxos de atendimento para garantir que a transição ocorresse sem descontinuidade dos serviços.

Impacto assistencial

Com o novo equipamento, o HRG amplia a capacidade de realizar exames de imagem com maior precisão diagnóstica, beneficiando não apenas Gurupi, mas dezenas de municípios da região Sul que dependem da unidade como referência em urgência e emergência. A melhora na qualidade das imagens permite diagnósticos mais seguros em casos de trauma, Acidente Vascular Cerebral (AVC), suspeitas de neoplasias e outras condições que exigem intervenção rápida.

O que ainda falta