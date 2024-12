Em Gurupi, Polícia Civil prende homem condenado pela Justiça e sua companheira por tráfico de drogas

Homem foi condenado a uma pena de mais de 15 anos de prisão

Por Redação

Dando continuidade às ações de combate à criminalidade na região sul do Estado, na tarde desta quinta-feira, 12, policiais civis da 8ª Divisão Especializada de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), sob o comando do delegado-regional Joadelson Rodrigues Albuquerque, efetuaram a prisão de um casal, pelos crimes de tráfico de drogas, no Setor Pedroso, em Gurupi.



Na ocasião, os policiais civis também apreenderam em posse do homem, de iniciais K.F.L., de 28 anos, e da mulher de iniciais L.M.S., de 22 anos, algumas porções de substâncias entorpecentes, balança de precisão, cartões, bancários, aparelhos celulares, além de dois veículos, sendo que um deles, da marca Fiat, modelo, Bravo, estaria sendo utilizado rotineiramente por K.F.L. para a prática do tráfico de drogas na cidade.

Investigações

A autoridade policial destaca que investigações realizadas pela 8ª DEIC revelaram que o indivíduo estaria envolvido com o tráfico de drogas em Gurupi, e utilizava sua própria residência e um outro imóvel próximo como pontos de venda e armazenamento de drogas. “Com base nos levantamentos efetuados, representamos, junto ao Poder Judiciário, por mandados de busca a serem cumpridos nos dois endereços, bem como mandados para quebra de sigilo de dados do investigado, visto que ele mantinha boa parte de suas negociações, por meio se aplicativos de mensagens”, disse o delegado.

Com o deferimento dos pedidos formulados, as equipes da Unidade Especializada foram até um dos endereços do homem, porém não o encontraram no local. Em seguida, os policiais civis se deslocaram até outra residência, também no Setor Pedroso, e perceberam quando o indivíduo chegava de carro com sua namorada. Desse modo, os policiais abordaram os dois no interior da residência, onde localizaram dentro de um veículo ligado ao casal, porções de drogas, cartões bancários, e demais itens de interesse da investigação policial.

Mandado de prisão em aberto

Na ocasião, os policiais civis também deram cumprimento a um mandado de prisão em aberto em desfavor do homem, referente uma condenação a 15 anos e cinco meses de prisão, pelos crimes de roubo, receptação e corrupção de menores, expedido pela Vara Criminal de Natividade, no último dia 9 de dezembro. Desse modo, além de ser preso em flagrante por tráfico de drogas, o homem também teve cumprido contra si, referido mandado judicial.

Em seguida, o casal foi conduzido até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi, onde o delegado plantonista ratificou as prisões e após a adoção das medidas legais cabíveis, o homem foi recolhido à Unidade Penal de Gurupi e a mulher foi recolhido à Unidade Prisional Feminina de Talismã. Ambos permanecem à disposição do Poder Judiciário.

“As prisões realizadas hoje pela Polícia Civil trazem mais paz e tranquilidade à população, pois além de estar traficando drogas de forma reiterada, esse indivíduo, que é considerado de alta periculosidade, já tinha sido condenado pela Justiça a uma pena de 15 anos e cinco meses, o que demonstra sua disposição para a prática de ilícitos. Porém, com a ação realizada hoje pela 8ª DEIC, esperamos que ele possa responder por esse novo crime e que cumpra a pena a qual foi condenado anteriormente”, disse o delegado.