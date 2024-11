Após 20 dias, morre paciente diagnosticado com raiva humana

A SES informou que as investigações do caso seguiram as vertentes humana e animal desde o dia 23 de outubro, quando foi notificada da suspeita do caso. O trabalho foi feito em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), órgão responsável por investigar os reservatórios da doença. O governo estadual reforçou a imunização do município após a descoberta do caso.