ATM comemora entrega de 60 camionetes para combate à violência contra a mulher

da redação

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) comemorou a entrega de camionetes a 57 Municípios do Tocantins que serão utilizadas dentro da Rede Integrada de Proteção à Mulher. A entrega ocorreu na manhã desta segunda-feira (14), na sede da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Franciso e Parnaíba (Codevasf). Os veículos são frutos de emendas parlamentares.

A Rede Integrada de Proteção à Mulher é uma iniciativa do Governo do Estado, lançada em abril deste ano, que visa unir forças para colocar em prática ações e projetos integrados com os municípios e demais entidades, de maneira a construir uma rede integrada para o enfrentamento da violência contra a mulher. A rede foi criada por meio do Decreto nº 6.856/2024, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) da última sexta-feira, 11 de outubro.

O presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, disse em seu discurso que os municípios aguardavam ansiosamente pela chegada das camionetes. “Buscamos em Brasília, com amplo apoio da Bancada Federal, a agilidade na entrega dos veículos, pois são ferramentas que certamente vão contribuir em diversas frentes de combate à violência contra a mulher. A ATM comemora a chegada desses veículos”, disse.

A prefeita de Goianorte, Nega, agradeceu os parlamentares e a Codevasf pela entrega dos benefícios, e disse que o veículo dará suporte às políticas públicas de enfrentamento a violência contra mulher no município. “É uma imensa satisfação estar levando esse benefício para as mulheres, para que possamos ampliar o cuidado com esse público”, disse.

A senadora Professora Dorinha Seabra foi um dos parlamentares que destinaram emendas para a aquisição dos veículos. Em seu discurso, conclamou os prefeitos e as prefeitas a estarem juntos nesse projeto. “Que vocês possam nos ajudar a fazermos um trabalho integrando, uma rede de proteção à mulher. Estamos mostrando isso para o Brasil e precisamos de vocês”, disse.

Boa parte do montante para aquisição das camionetes foi resultado das emendas parlamentares do deputado federal Carlos Gaguim. “Nossa bancada tem um planejamento estratégico para os quatros anos seguintes da administração local. Temos muitos projetos em andamento, muitos benefícios a serem entregues, como por exemplos os tratores de arado que queremos buscar e entregar”, disse, ao destacar a atuação do senador Eduardo Gomes, um dos que também colocaram emenda na Codevasf para a entrega de benefícios aos municípios.