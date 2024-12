Caminhoneiros terão que pagar vale-pedágio na BR-153 de forma eletrônica a partir de janeiro

A partir de 1º de janeiro de 2025, caminhoneiros que fazem transporte de cargas terão que pagar o vale-pedágio obrigatório (VPO) por meio de etiquetas eletrônica, as chamadas tags, nas praças de pedágio da BR-153, no sul do estado. A mudança atende resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e não se aplica a veículos de passeio.