Deputado Eduardo Fortes garante emendas para a Aspra-TO com foco em construção de quiosques e quadra de areia

da redação

O deputado estadual Eduardo Fortes anunciou a destinação de emendas parlamentares para a Associação de Praças Militares do Estado do Tocantins (Aspra-TO), com o objetivo de fortalecer a infraestrutura de lazer e convivência da entidade. Os recursos serão utilizados na construção de quiosques e de uma quadra de areia, atendendo a uma demanda da comunidade de praças e seus familiares.

Eduardo Fortes destacou a importância do investimento como forma de valorizar os militares e promover o bem-estar entre os associados. “A Aspra-TO é uma instituição essencial para os praças do nosso estado, e esses investimentos são uma maneira de reconhecer o trabalho e a dedicação desses profissionais. Estamos destinando recursos para melhorar o espaço de convivência e oferecer mais qualidade de vida para os militares e suas famílias”, afirmou o deputado.