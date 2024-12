Divulgada lista de desaparecidos em queda na ponte do rio Tocantins

da redação

As buscas pelas vítimas da queda da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, na divisão entre os estados do Maranhão e Tocantins, foram retomadas. Entre os desaparecidos, estão motoristas, passageiros e ocupantes de veículos que caíram no rio Tocantins junto com a ponte. Os veículos envolvidos incluem três motos, duas caminhonetes e um carro, além de quatro caminhões que transportavam cargas como ácido sulfúrico, defensivos agrícolas e MDF.

Os desaparecidos são: