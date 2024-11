Em nota, PT-TO solidariza com membros do MST após desocupação de fazenda em Porto Nacional: “Ação truculenta do estado”

da redação

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO) divulgou uma nota condenando a ação da Polícia Militar contra 50 famílias do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que ocuparam uma área rural, em Porto Nacional, no último fim de semana. Segundo o PT, a ocupação faz parte da Jornada Nacional de Combate à Violência Contra Mulheres e Meninas, e a terra ocupada já havia sido reconhecida como desapropriada para reforma agrária pelo STF.

Nota PT-TO: Reforma Agrária: uma luta de todos/as!

A reforma agrária é direito do povo trabalhador do campo, que no Tocantins ainda sofre com a violência policial endossada pelo governo estadual, que age em favor das elites improdutivas e em desfavor da trabalhadora e do trabalhador mobilizados pela reforma agrária, pelo direito de plantar e colher.

No fim de semana 50 famílias do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra (MST) ocuparam o lote 23 do Projeto Assentamento Retiro em Porto Nacional em uma ação da Jornada Nacional de Combate a Violência Contra as Mulheres e Meninas. A Fazenda era terra improdutiva desapropriada em 1992 e o ITERTINS, após a desapropriação, titulou parte desse assentamento a um fazendeiro, grande latifundiário. O STF cancelou esse título.

A terra em questão faz parte de um assentamento, é terra de trabalhador que o latifúndio está invadindo, e após a ocupação dos trabalhadores no final de semana, houve uma ação truculenta da Polícia Militar por ordem do governo do estado, de forma arbitrária tendo em vista a ausência, inclusive, de decisão judicial para justificar tal ato.

O Partido dos Trabalhadores do Tocantins (PT-TO), vem por meio desta, solidarizar-se a cada família do MST, que teve seu direito violado, em especial aos três companheiros detidos e ao jovem autista agredido durante a ação policial, que retirou as famílias do local.

O Projeto Assentamento Retiro é conquista do povo trabalhador e deve atender à demanda das dezenas de famílias e oportunizar que a terra seja instrumento de justiça social, de incentivo à agricultura familiar e práticas sustentáveis como a agroecologia e assim um verdadeiro meio para enfrentar a exclusão social e fortalecer a democracia.

Reforma agrária: uma luta de todos/as!

Diretório Estadual do PT-TO